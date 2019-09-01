شكرا لقرائتكم خبر عن جدارة .. التقديم على 173 وظيفة إدارية بوزارة التعليم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدارة

بدأ اليوم الأحد، التقديم على 173 وظيفة إدارية طرحتها وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل عبر منظومة جدارة.

وهذه الوظائف مخصصةٌ للرجال والنساء من المرتبة الرابعة؛ حتى التاسعة على سُلم رواتب الموظفين العام لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية بعد الثانوية، وخريجى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وحسب صحيفة عاجل، تشمل الفئات المستهدفة، خريجي المعاهد التخصصية والدبلوم المتوسطة بعد الثانوية أو ما يعادلها، وخريجى وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، وخريجى الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجى الدرجة الجامعية (درجة الماجستير)، وخريجى البرامج الإعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل)، علما بأن الأولوية فى الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

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وتتطلب جميع الوظائف مقابلة شخصية والاختبار المهنى للجامعيين الرجال على المرتبتين السادسة والسابعة، ويشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على الموقع الإلكترونى، مشيرة إلى أن آلية التقديم بعد الدخول على "جدارة" هو التأكد من صحة البيانات، وفى حالة وجود أى اختلاف يتم تقديم اعتراض لدراسته من قبل المختصين فى وزارة الخدمة المدنية.