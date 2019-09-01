صالح يؤكد ضرورة تكثيف المساندة الدولية للعراق

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك، خلال استقبال صالح، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد"، مشيراً الى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمساندة العراق بدوره المحوري في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

وشدد على ان "العراقيين يتطلعون الى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار".

من جانبها، جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق في المجالات المختلفة، والاستمرار بتقديم المشورة والمساعدة، وتأمين عودة النازحين الى ديارهم.

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