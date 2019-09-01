التحالف العربي: لدينا أدلة تثبت أن الموقع المستهدف بذمار عسكري

الرياض/ الخليج 365-
قال التحالف العربي في اليمن، الأحد، إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار (وسط) ليل السبت/ الأحد "هدف عسكري" وليس سجنا.
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قوله إن "الموقع المستهدف هدف مشروع".
وأضاف المالكي، أن "التحالف اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع المذكور".
وأشار إلى أن "الموقع الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار".
من ناحية أخرى، لفت المالكي، إلى أن تطوير أسلحة الحوثي يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.
واعتبر أن "ميناء الحديدة (غرب) ما زال النقطة التي يحصل منها الحوثيون على الأسلحة".
وصباح الأحد، اتهم المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، في تغريدة على تويتر، التحالف العربي، بارتكاب مجزرة مروعة، بعد استهدافه أحد السجون التابعة للأسرى في محافظة ذمار، "سقط خلالها 50 قتيلا و100 مصاب" وفق حصيلة أولية.
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