الخطوط الليبية تعلن إصابة إحدى طائراتها وخروجها من الخدمة

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية (حكومية)، الأحد، إصابة إحدى طائراتها، مساء السبت، نتيجة لسقوط قذائف داخل مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس.
وأضافت الخطوط الليبية، في بيان لها، بأن الطائرة التي أصيبت من نوع "إيرباص 330".
ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن المتحدث باسم الشركة محمد قنيوة، بان الطائرة أصيبت بشظايا متفرقة نتج عنها توقفها تماما وخروجها عن العمل.
وأضاف قنيوة، بأن خروج الطائرة، سيتسبب في عجز كبير، وتأخير (للمسافرين) في العودة والذهاب للشركة.
ولفت إلى أن الشركة لم تعد تملك حاليا سوى طائرة واحدة من أصل 3 طائرات نوع إيرباص 330، بعد دخول الطائرة الثانية في صيانة دورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن قصف مطار معيتيقة تسبب في إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج؛ إمرأة ورجلان، وجرى إسعافهم إلى مستشفيات معيتيقة وطرابلس المركزي.
وأضافت الوزارة، في بيان لها الأحد، أن 30 حالة أخرى أصيبت من الحجاج بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة للهلع.
وفي وقت سابق الأحد، دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمطار معيتيقة، مساء السبت، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات، مما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية بالمطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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