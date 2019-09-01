متحدث “التحالف”: الموقع المستهدف في ذمار “عسكري” وليس سجناً كما زعمت الميليشيات

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن الموقع الذي قصفه طيران التحالف في محافظة ذمار “هدف عسكري مشروع” وليس سجناً كما ادعت الميليشيات الحوثية.

وأشار بحسب “العربية” إلى أن الميليشيات تغير رواياتها بشأن الموقع العسكري المستهدف في ذمار، وأن التحالف لديه إثباتات أن الموقع الذي تم قصفه كان “موقعا عسكريا” للميليشيات.

وشدد على أن طيران التحالف أغار على الموقع لتحييد القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية، كما اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع.