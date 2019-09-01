شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم التحالف العربى: استهدفنا موقعا عسكريا للحوثيين وليس سجنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركى المالكى، اليوم الأحد، أن التحالف العربى الذى تقوده السعودية، استهدف موقعا عسكريا لمليشيات الحوثى يبعد حوالى 10 كيلومترات عن مدينة ذمار، وليس سجنا كما ادعى الحوثيون.

وقال المالكي، فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، إن قوات التحالف العربى ملتزمة بتحييد العناصر الحوثية وتدميرها، والتى تهدد الأمن الداخلى باليمن، والأمن الإقليمى والدولي، وستقوم بالإعلان عن المواقع التى تم استهدافها قريبا.

وأضاف أن مليشيات الحوثى استخدمت الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوى المعادى، والذى يؤثر على حركة الملاحة الجوية فى اليمن، خاصة لطائرات المنظمات الإغاثية وطائرات الأمم المتحدة.

وأكد أن المليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمنى، وادعت فى وقت سابق أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت كلية المجتمع فى ذمار، وأحد السجون، لافتا إلى أنه على المنظمات الدولية للصليب الأحمر الكشف عن ماهية تلك السجون القسرية.

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وأشار المالكى إلى أن تحالف دعم الشرعية اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، مؤكدا أن المليشيات الحوثية حاولت استخدام مطار صنعاء كمنطقة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية، كما كانت هناك محاولات لإطلاق الطائرات المسيرة.

وتابع: "مليشيات الحوثى تحصل على الدعم الإيرانى من طائرات مسيرة وأنظمة الدفاع الجوى وقوارب سريعة مفخخة، كما أصبح لديهم تحديثات على بعض المنظومات مثل تحويل الصواريخ من (جو- جو)، إلى (أرض - جو)، ما يثبت أن هناك خبراء إيرانيين من الحرس الثورى يعملون مع المليشيات الحوثية".

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركى المالكى، إن محافظتى صعدة وعمران من أهم المناطق لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة سيظل هو نقطة وصول الأسلحة النوعية التى تقوم إيران بتهريبها للحوثى.