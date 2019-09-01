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وزير الخارجية السعودى يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا اعجاز على.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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