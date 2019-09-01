شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد استهدافه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إغلاق مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل بالمدينة، اليوم الأحد بعد استهدافه بقذائف مدفعية خلال الليل.
وقال طبيب لرويترز إن مستشفى معيتيقة القريبة استقبلت فتاة مصابة أيضا.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعى طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية الليبية وقد لحقت بها أضرار، وقال شاهد من رويترز إن بعض السيارات المتوقفة في المطار تضررت أيضا.
ولم يتضح بعد مصدر الهجوم الذي استهدف المطار، وتعرض مطار معيتيقة، الذي يقع إلى الشرق مباشرة من وسط طرابلس، بشكل متكرر لهجمات في الأشهر الماضية مما أجبر السلطات على وقف الرحلات الجوية لعدة ساعات.
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