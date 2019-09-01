شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى باليمن: ندعم حوار جدة لحل أزمة الجنوب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأممى باليمن مارتن جريفيث أنه يدعم حوار جدة الذى دعا له الملك سلمان لإنهاء التوتر بالجنوب اليمنى، وفق موقع "تاكتيكال ريبورت".

وأكد أن مجلس الامن المجلس يدعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع، معرباً عن "تأييده لها تأييداً كاملاً"، داعياً الأطراف إلى التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح.​

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في بيان، الأطراف المتحاربة في الجنوب إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية.

Advertisements

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد دعمه لشرعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن، مثمنا مواقف الرئيس هادى الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار والوئام ، مبديا تطلعه للقائه قريباً فى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة شفهية بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرئيس اليمني ونقلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وأفادت الوكالة اليمنية بأن الرئيس هادي والمبعوث الأممي ناقشا عددا من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيات الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.



وثمن الرئيس اليمني مواقف الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه اليمن وأمنه ووحدته واستقراره ودعم شرعيته الدستورية..قائلا:"لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشكلات الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة الشعب وذلك بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".