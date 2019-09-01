شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلّم أحمد ساري المزروعى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى، اليوم بديوان عام الوزارة بأبوظبى نسخة من أوراق اعتماد يان راينهولد سفير جمهورية استونيا المعين لدى الدولة. ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، تمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى لسفير جمهورية استونيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير جمهورية استونيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

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