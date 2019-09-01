شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه غدا إلى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الأميرى الكويتى، اليوم الأحد، توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدًا الاثنين، إلى الولايات المتحدة فى زيارة خاصة.

وأوضح الديوان الأميرى الكويتى -فى بيان صحفى اليوم- أن أمير الكويت سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فى زيارة رسمية، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس الموافق 12 سبتمبر الجارى.

وكان البيت الأبيض قد أعلن -فى بيان صحفى- أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى البيت الأبيض فى الثانى عشر من شهر سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن الزيارة ستسهم فى تعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة.