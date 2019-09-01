شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 53 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بجامعة الطائف السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم اليوم أكثر من 53 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مع بداية العام الجامعى الجديد، من بينهم 12345 من الطلبة المستجدين الذين التحقوا بالجامعة هذا العام في مرحلتى البكالوريوس والدبلوم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أطلقت الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد فعاليات برنامج استقبال الطلبة المستجدين، الذي يتضمن برنامجًا تعريفيًّا بأنظمة الجامعة ومرافقها وخِدْماتها كافة.

ويشهد البرنامج المقام بالتزامن في شطرى الطلاب والطالبات، تقديم عروض للتعريف بجامعة الطائف، والمعلومات الأكاديمية، والكليات والأقسام والعمادات، ولوائح الأنظمة الجامعية وحقوق الطلاب وواجباتهم.

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ويتضمن أيضاً معرضين مصاحبين للإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وتسليمهم بطاقاتهم الجامعية والمصرفية، إلى جانب جولات ميدانية للحرم الجامعى ومرافق الخِدْمات بالجامعة.

ورحب مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهرانى، بالطلبة المستجدين باسمه واسم جميع منسوبى جامعة الطائف، من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الكادرين الإدارى والفنى، وزملائهم ممن سبقوهم في الالتحاق بالجامعة خلال السنوات الماضية.

وأكد مدير جامعة الطائف المكلف، في كلمة وجهها للطلبة المستجدين، أن التحاقهم اليوم بالدراسة الجامعية يشكل بداية مرحلة انتقالية في حياة كل فرد منكم، تمهيدًا لنقلة أخرى تتمثل في الحياة العملية وتحدياتها.