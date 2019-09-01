تسريب جديد يكشف عن تصميم هاتف آيفون 11 بالكامل

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بعد أقل من أسبوعين من الآن، ستكشف شركة أبل الأمريكية عن سلسلة هواتف آيفون لعام 2019، إضافة إلى بعض الأجهزة الأخرى، ومع قرب الكشف عن هواتف آيفون تنتشر الشائعات والتسريبات، حيث كشف التسريب الأخير عن تصميم هاتف آيفون بشكل كامل.



التسريب الجديد يعطي فكرة عما يمكن أن تبدو عليه أجهزة آيفون الجديدة، والتي من المتوقع أن يطلق عليها آيفون iPhone 11 وآيفون iPhone 11 Pro.

ونشرت التسريب قناة ConceptsiPhone في يوتيوب، حيث تم تصوير نسختين من هاتف آيفون، ما يؤكد جميع الشائعات التي ذكرت أن الهاتف قادم بـ3 كاميرات ضمن إطار مربع.

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النماذج المعروضة في الفيديو توضح إمكانية قدوم هواتف آيفون الجديدة باللون الذهبي مع الوردي والبيج مع حواف باللون الذهبي الممزوج بالوردي.

كما هو الحال مع الطرازات السابقة، يأتي الجزء الخلفي من جهاز آيفون بشعار أبل، بالإضافة إلى كلمة "آيفون"، وهي ميزة كان يشاع سابقا أنها ستختفي في نسخ 2019.

ويشير الفيديو إلى وجود منفذ Lightning في أجهزة آيفون لهذا العام، بدلاً من التحديث إلى منفذ USB-C المستخدم في معظم الهواتف الذكية حاليا.

ومن المقرر أن تكشف شركة أبل عن أجهزتها الجديدة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل بولاية كاليفورنيا، ومن المتوقع بشكل كبير أن تظهر النسخ الجديدة مشابهة للنسخ المسربة في مقطع الفيديو.