أبل تعتذر عن الاستماع لتسجيلات عملائها

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اعتذرت شركة أبل Apple الأمريكية لمستخدميها بعد ما أثير بشأن استماعها إلى التسجيلات الصوتية لمستخدمي أداء المساعد الشخصي سيري Siri، وفقا لموقع برنس إنسايدر.



يأتي هذا الاعتذار بعد تقرير نشرته الجارديان البريطانية، ذكرت أن الشركة الأمريكية تستمع بانتظام إلى تسجيلات المحادثات الخاصة من خلال نظام Siri.

وقال شركة أبل في بيان لها: "نتيجة لمراجعتنا للنظام، أدركنا أننا لم نلتزم تمامًا بخصوصية المستخدمين، ولهذا نعتذر".

وذكرت أبل أنها تخطط لاستئناف المراجعات للنظام في الخريف القادم، ولكن مع وجود العديد من التغييرات، أبرزها عدم حفظ تسجيلات محادثات المستخدمين عبر نظام Siri.

وكجزء من التغييرات القادمة أوضحت أبل أنها ستستخدم النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لمراقبة نظام Siri.

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وسيتمكن المستخدمون من المشاركة لتحسين أداء نظام Siri وبإمكانهم إلغاء المشاركة في أي وقت.

وقالت أبل "نأمل أن يختار كثير من المستخدمين مساعدة سيري Siri على التحسن، مع العلم أن أبل تحترم بياناتهم ولديها ضوابط قوية للخصوصية".

في حالة اشتراك المستخدمين بتطوير نظام Siri، لن تتم مشاركة المحادثات إلا مع موظفي أبل فقط، مما يعني أن الموظفين المتعاقدين للشركة لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات.

ذكرت صحيفة الجارديان في يوليو/تموز الماضي أن المتعاقدين لشركة أبل يستمعون لمعلومات شخصية حساسة تأتي من نظام siri، كان السبب وراء الانتقادات التي طالت الشركة الأمريكية فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين.

ولا تعتبر شركة أبل الشركة الوحيدة التي أثارت المخاوف المتعلقة بالخصوصية، حيث ذكرت وكالة بلومبرج في أبريل/نيسان الماضي أن المتعاقدين لشركة أمازون كانوا يستمعون إلى محادثات نظام أليكسا Alexa لأغراض التقييم.

وظهرت تقارير مماثلة حول شركة مايكروسوفت الأسابيع الأخيرة تتحدث عن نفس الاتهامات التي تواجهها شركة أبل.