جوجل ترد على تحدى هواوي بميزات جديدة في خدمة الخرائط

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

دفعت المنافسة الشرسة من جانب هواوي الصينينة في تقديم خدمات الخرائط عبر الهواتف إلى ثورة داخل جوجل الأمريكية لتطوير خرائطها، وإضافة ميزات جديدة للحفاظ على عملائها.



وتقوم شركة "جوجل Google" الأمريكية بتطوير تطبيقاتها بشكل مستمر لتوفير أحدث المميزات للمستخدمين ومنافسة التطبيقات الأخرى، وحصل مؤخرا تطبيق "خرائط جوجل Google Maps" على تحديث جديد ومهم.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، أعلنت جوجل عن ميزة جديدة في تطبيق الخرائط، من شأنها أن تجعل التنقل أكثر سهولة، حيث ذكرت أن التطبيق سيعرض معلومات حول خيارات التنقل والأسعار ومدة الوصول.

وسيتم استخدام هذه الميزة من خلال علامة تبويب السفر في التطبيق، كما سيتم إضافة خطوط للدراجات ومدة الوصول إلى المواقع المختارة.

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سيساهم هذ التحديث إلى سهولة أكبر في التنقل، إضافة إلى توفير الوقت باستخدام تطبيق خرائط جوجل بدلا من الاضطرار إلى استخدام تطبيقات ثانوية.

وذكر جوجل عند استخدام سيارات الأجرة ستظهر تكلفة السيارة في التطبيق، بالإضافة إلى معلومات مفيدة أخرى مثل وقت الانتظار وحالة المرور.

وقالت جوجل: "إن المستخدمين سيكونون قادرين على اختيار سيارة الأجرة المفضلة لديهم أيضا".

وذكرت جوجل أن ميزة التنقل الجديدة لتطبيق الخرائط ستكون متاحة في 30 دولة حول العالم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الميزة ستبدأ بالعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.