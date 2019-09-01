"كورفيت" تستعرض مراحل تطور كابينة القيادة منذ عام 1953

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يتمتع طراز كورفيت الرياضي من شيفروليه بمكانة مميزة لدى عشاق السيارات السريعة، وهو ما جعل طرح أحدث نسخة منه الشهر الماضي، من أبرز الأحداث التي شهدها عالم السيارات خلال عام 2019.



وبمناسبة طرح النسخة الأحدث من كورفيت، قام المبدعون بشركة تصميمات Budget Direct، بطرح تصميمات بطريقة الاسكتشات، تكشف عن مراحل تطور كابينة القيادة الخاصة بجميع النسخ التي طرحت من هذا الطراز الفريد بداية من عام 1953، وعلى مدار الـ67 عاما الماضية.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، التصميمات نقلاً عن Budget Direct، وبدأها بالنسخة الأولى من طراز كورفيت C1، الذي ذكر الموقع أنه طرح في عام 1953، واستمر بالأسواق حتى عام 1962.

ومن بعدها، نشر الموقع التصميم الخاص بكابينة القيادة بالجيل الثاني من طراز شيفورليه كورفيت، والذي طرح باسم C2، وأستمر بالأسواق بداية من عام 1963 حتى عام 1967.

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ثم نشر موقع "موتور وان" التصميم الخاص بقمرة القيادة بالجيل الثالث من طراز شيفورليه كورفيت الذي طرح باسم C3، واستمر بالأسواق بداية من عام 1968 حتى عام 1982.

ومن بعده التصميم الخاص بكابينة القيادة بالجيل الرابع من طراز شيفروليه كورفيت الذي طرح باسم C4، واستمر بالأسواق بداية من عام 1984 حتى عام 1996.

ثم التصميم الخاص بكابينة القيادة بالجيل الخامس من طراز شيفروليه كورفيت الذي طرح باسم C5، واستمر بالأسواق بداية من عام 1997 حتى عام 2004.

وبداية من عام 2004، طرح الجيل السادس من طراز شيفروليه كورفيت الرياضي باسم C6، ونشر موقع "موتور وان" تصميم كابينة القيادة به الذي استمر حتى عام 2013.

وبداية من عام 2014، طرح الجيل السابع من طراز شيفروليه كورفيت باسم C7، وأثنى خبراء موقع "موتور وان" على دقة نقل التفاصيل بكابينة القيادة الخاصة به في تصميمات Budget Direct، واستمر هذا الطراز حتى عام 2019 الجاري.

واختتم الموقع الأمريكي القائمة، بتصميم Budget Direct لكابينة القيادة الخاصة بأحد أجيال "كورفيت"، وهو طراز C8 الذي طرح رسمياً الشهر الماضي.