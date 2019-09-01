لهذا السبب.. والد ميجن ماركل ممنوع من مقابلة حفيده آرتشي

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الأحد 1 سبتمبر 2019

ميجن ماركل

انتقد والد ميجن ماركل دوقة ساسيكس استبعاده عن حياتها، متهما ابنته بـ"الكذب" حول كيفية تأمينها المال لدراستها الجامعية.



وقال ماركل (75 عاما)، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه لم يجر أي اتصال مع ابنته وزوجها الأمير هاري منذ تخلفه عن حضور زواجهما في العام 2018.

وأوضح الأب المقيم في المكسيك، وهو على خلاف مع ابنته، أنه كان يأمل في الحصول على صورة لحفيده آرتشي، الذي ولد في مايو/أيار، لكن الأمر لم يحصل حتى الآن.

وأكد توماس ماركل، الذي لم يرافق ابنته خلال زواجها في قصر ويندسور بسبب مشاكل صحية وفضيحة نشر صور له بالاتفاق مع صائد صور: "لم يكن ثمة مشكلة بيني وبين ميجن حتى فترة قصيرة، لم أتحدث عن الموضوع لأن ابنتي كانت حاملا بآرتشي، لكني أثيره الآن لأن أجهزتهما تستمر في حجبي عن حياتها".

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وأضاف: "أشعر أحيانا أن الناس يظنون أني لا أحب ابنتي"، مستطردا: "أنا أحبها كثيرا وأمنيتي الكبرى أن أضع صورة آرتشي في إطار داخل منزلي".

وأعرب الأب عن "خيبة أمل" لعدم تمكنه من رؤية حفيده آرتشي، مشددا على أنه حاول أن يتصالح مع ابنته لكن دون جدوى حتى الآن.

وانتقد "توماس"، في المقابلة الطويلة مع الصحيفة البريطانية التي نُشرت، الأحد، تصريحات أدلت بها ميجن ماركل خلال زيارة لها مع زوجها إلى فيجي العام الماضي، أكدت فيها أنها دفعت شخصيا أقساطها الجامعية في الولايات المتحدة.

وأوضح: "هذا الأمر غير صحيح بتاتا، أنا دفعت كل أقساطها ولدي الوثائق المصرفية التي تثبت ذلك"، متابعا: "سئمت الأكاذيب وسئمت استبعادي من حياتهم، لطالما تحملت مسؤولياتي كأب".