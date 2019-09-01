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© REUTERS / Aziz Taher
وقال الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".
وقال البيان الصادر عن الجيش اللبناني اليوم الأحد "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".
وأضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني: طائرات إسرائيلية دون طيار اخترقت المجال الجوي وأسقطت مواد حارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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