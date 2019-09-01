فيديو متداول... هذا ما تنبأ به ملك السعودية لمحمد بن سلمان

ويظهر مقطع الفيديو، تأدية الأمير محمد بن سلمان القسم أمام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في مدينة عبد الله الرياضية في جدة، عام 2014.
وقال الملك عبد الله لولي العهد السعودي: "الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية".
ثم دعا العاهل السعودي الراحل للأمير محمد بن سلمان: "إن شاء الله تحكم أرضك"، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.
وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.
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