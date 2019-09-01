شكرا لقرائتكم خبر عن الباراجواى تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة دخول أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أنه أصبح بإمكان مواطنى دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى جمهورية الباراجواى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة حيث دخل قرار الإعفاء حيز التنفيذ اعتبارا من 16 أغسطس 2019.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتى ذلك بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراجواى والتى تم توقيعها فى 24 سبتمبر 2018، من قبل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، ولويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية الباراجواى، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة فى اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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وقال أحمد سارى المزروعى، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن دخول القرار حيز النفاذ يتيح لحملة جوازات الإماراتية المذكورة دخول أراضى جمهورية الباراجواى بدون تأشيرة مسبقة ودون رسوم مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما فى كل زيارة.

وأكد أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يعكس قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الباراجواى والتى بنيت على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة فى تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتى البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراجواى.