شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوى وأسقطت مواد حارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش اللبنانى إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوى للبلاد اليوم الأحد وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران فى منطقة أحراج على الحدود.

وذكر الجيش فى بيان "خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلى 11.15 الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان فى المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف بيان الجيش اللبنانى أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وقال الجيش الإسرائيلى "قبل قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية حدودية. الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة".