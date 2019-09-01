شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع للهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، اجتماعًا للهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية غدًا الاثنين ويستمر لمدة يومين.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، اليوم الأحد، بأن الاجتماع يعقد فى إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) الصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الصحة العرب، التى انعقدت يومى 19 و20 مايو 2019 بجنيف.

ويحضر الاجتماع وزراء الصحة من الدول الأعضاء بالهيئة العليا للمجلس أو من ينوب عنهم وهم كالتالى: مصر، الأردن، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين.

Advertisements

ويتضمن الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة منها: انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبى الرئيس، مشروع النظام الأساسى واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين، بالإضافة لعرض الأمانة العامة نتائج تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربى للاختصاصات الصحية بالأردن، عرض الأمين العام للوضع الحالى للمجلس العربى للاختصاصات الصحية.