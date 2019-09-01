شاهد ماذا قال ملك إسبانيا السابق بعد خروجه من المستشفى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بعد مغادرته مستشفى كيرونسالود بمدريد، بعد إجرائه عملية فى القلب "أصبح لدى أنابيب جديدة، ولا أشعر بأى ألم"، وتوجه بالشكر لوسائل الإعلام التى تجمعت عند أبواب المستشفى على اهتمامهم، قائلا: "شكرا لكم على الاهتمام وعلى وجودكم".
ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية قال "سعيد للغاية لجميع الزيارات التى تلقتها خلال الأيام الماضية، ونا دائما سعيد لاستقبال الزوار".
كما قال مازحا: "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة.. القلب ينبض، أمر غريب"، مضيفا أن تعافيه التام لم يستغرق الكثير من الوقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن خوان كارلوس تخلى عن العرش فى عام 2014، وأجرى عملية جراحية فى القلب فى 23 أغسطس الماضى، والتى تعتبر العملية الـ 16 التى يجريها الملك.
وقال مدير مستشفى كويرون بإسبانيا، لوسيا الونسو: "الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى.. حالته مستقرة من الناحية الاكلينكية وفحص القلب يظهر أنه طبيعى".
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