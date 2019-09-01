أمير الكويت يبحث مع السيسي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الكويت/ الخليج 365-

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية فإن أمير البلاد استقبل اليوم الرئيس المصري والوفد المرافق له ضمن زیارته الرسمیة حيث عقدت المباحثات الرسمیة بین الجانبین.

ونقلت الوكالة عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري، محمد ضیف الله شرار، أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائیة بین البلدین وسبل دعمھا وتنمیتھا في مختلف المجالات.

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كما تم بحث القضایا ذات الاھتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وتعد هذه الزيارة التي لم يعلن عن مدتها الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه السلطة عام 2014، بعد زيارة أولى أجراها في يناير/كانون الثاني 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو/ أيار2017.

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