أبو ردينة ردا على نتنياهو: الاستيطان غير شرعي وسيُفكك كما فكك في غزة وسيناء

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأحد، إن الاستيطان الاسرائيلي جميعه غير شرعي، وسيفكك كما فكك في قطاع غزة وسيناء.

وأضاف أبو ردينة تعقيبًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تفكيك أي مستوطنة بالضفة الغربية: "أنه في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي مخالف للقانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة".

وقال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا):"هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار".

وأضاف، "ان سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".

Advertisements

وصباح اليوم، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات، ولن تفكك أية مستوطنة في الضفة الغربية، حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف".

وجاء ذلك خلال زيارته لمستوطنة "الكانا"، شمال شرق الضفة الغربية، للمشاركة في مراسم افتتاح السنة الدراسية في إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.