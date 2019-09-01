مصدر أمني عراقي: "داعش" يهاجم مخيما للنازحين شمالي البلاد

العراق/ حسين الأمير، علي محمد/ الخليج 365-

قال مصدر أمني عراقي، الأحد، إن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، هاجموا باستخدام القنابل مخيما للنازحين في محافظة صلاح الدين (شمال)، مما تسبب في إصابات بين سكان المخيم.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، للأناضول، إن "عناصر من داعش، شنوا، صباح الأحد، هجوما على مخيم للنازحين في قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين، مما تسبب في إصابات لعدد من سكان المخيم (لم يحددهم)".

وأوضح الجبوري، أن "النازحين أغلبهم عائلات تم نقلها خلال السنوات الماضية من مدينة الموصل (شمال) إلى مخيم الشرقاط".

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ولم يوضح المصدر سبب استهداف "داعش" للنازحين، كما لم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن المسؤولين الأمنيين غالبا ما يحملون "داعش"، مسؤولية أغلب الهجمات والاغتيالات.

واستعادت الحكومة، الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.