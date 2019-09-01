عودة أكثر من 6ملايين طالب وطالبة لمقاعدهم اليوم

الخليج - واس

استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة صبيحة اليوم الأحد أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، يعودون إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.

وتشير إحصاءات التعليم التي أتت متزامنة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد إلى تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019م، انطلاقا من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية وتجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة مشتملة على تأمين مختبرات افتراضية إلكترونية لكل طالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مادة العلوم، ولكل طالب في المرحلة الثانوية لمادتي الفيزياء والكيمياء.

وحققت وزارة التعليم وقتا قياسيا في إنجاز طباعة وترحيل 147,000,000 كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100% للطباعة والترحيل، بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وفي النقل التعليمي بلغ عدد المستفيدين في مدارس التعليم العام 1,200,000طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25,000 حافلة ومركبة، تستهدف 18,000 مدرسة، كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30,000 طالب وطالبة، مقابل 4,500 حافلة تم تأمينها، تستهدف 2,890 مدرسة.

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وبلغ عدد مدارس الحد الجنوبي ( النطاق الأحمر ) 650 مدرسة، مجهزة لاستقبال 53 ألف طالب وطالبة.

وفي مدارس الطفولة المبكرة استطاع التعليم تأهيل 3,313 فصلاً دراسياً في رياض الأطفال لاستيعاب 82 ألفاً و 825 طالباً وطالبة، وتجهيز 3,483 فصلاً دراسياً للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفاً و 675 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي، إضافة إلى أن تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72% ، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ ، ونسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21 % بدلاً مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13,5%، محققة عائداً وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ 2,080,582,585 مليار ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

وأنجزت الوزارة حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المتقدمين للحركة بنسبة 100% وتوزيعهم على أماكن الاحتياج قبل بداية العام الدراسي، حيث وزع 10,028 معلما ومعلمة على إدارات التعليم، وتخصيص 40% من إجمالي المعلمين الجدد لمدارس الحد الجنوبي.

واهتم التعليم بتأهيل المعلمين وتدريبهم وفق البرامج المعدة لذلك للإسهام في تجويد وتطوير آداء المعلم داخل الصف الدراسي، منهية تدريب أكثر من 190,000 معلم ومعلمة خلال فترة الصيف، إضافة إلى الانتهاء من تدريب 10,080 معلما ومعلمة عينوا مؤخراً.

وقامت وزارة التعليم بمعالجة كثافة أعداد المدارس الصغيرة لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية، حيث ضم ضم أكثر من 500 مدرسة من مدارس المراكز، وأكثر من 37 من مدارس المدن، وتأمين النقل المدرسي لجميع طلاب المدارس التي انطبقت عليها ضوابط المقام السامي الكريم المنظمة لعملية ضم المدارس.