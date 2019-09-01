إعصار العاصفة “دوريان” يهدد أربع ولايات أمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي اليوم حدوث “تغيير ملحوظ” في مسار العاصفة دوريان بشكل قد يجعلها تتجاوز ولاية فلوريدا، لكنها لا تزال تهدد جنوب شرق الولايات المتحدة ، وقد يهدد الإعصار ولايات جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا أيضا، بالإضافة إلى فلوريدا.

وقال أحدث تقرير لمركز الأعاصير الوطنية الصادر الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن “من المهم الاستمرار في مراقبة تقدم دوريان في جنوب فلوريدا ووسطها”.

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وحسب المسار الذي تنبأ به مركز الأعاصير الوطني، سينتقل دوريان السبت عبر المحيط الأطلسي، إلى الشمال من جنوب شرق ووسط جزر البهاماس، ليقترب الأحد من شمال غرب جزر البهاماس أو يعلوها، ومن ساحل فلوريدا مساء الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وصباح اليوم حذر مركز الأعاصير الوطني من أن مخاطر الرياح القوية والعواصف ستزداد على طول ساحل جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا خلال منتصف الأسبوع المقبل ، وحذر مركز الأعاصير من فيضانات مهددة للحياة جراء هطول الامطار الغزيرة.

وأعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوارىء في 12 مقاطعة، وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار “قادر على إلحاق آثار كارثية”.