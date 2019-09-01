العمل تودع معاشات #الضمان_الاجتماعي لشهر محرم

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر محرم في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.