هذا ما يحدث عند إضافة الحشيش إلى السجائر الإلكترونية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

حثت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، المدخنين على عدم استخدام مكونات يتم شراؤها من الشارع، بدءا من الحشيش في السجائر الإلكترونية، بسبب أمراض رئوية غامضة يرجح أنها مرتبطة بتدخين هذه السجائر.



وأعلنت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض الرئوية الخطيرة بلغ 215 شخصا في 25 ولاية أمريكية، فيما سُجلت حالة وفاة الأسبوع الماضي.

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وحذرت وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه)، في بيان، من ضرورة "عدم تعديل المنتجات الموجودة في السجائر الإلكترونية أو إضافة مواد لم تدرجها الجهة المصنّعة".

وذكّرت السلطات الصحية بأنه "بصرف النظر عن التحقيق الجاري يجب ألا تُستخدم منتجات السجائر الإلكترونية من الصغار والبالغين الشباب والنساء الحوامل والبالغين الذين لا يستهلكون التبغ".

ولم يحدد المحققون أي علامة تجارية أو منتج معين تسبب بهذه الأمراض التي تسبب حالات سعال وضيق في التنفس وآلام في الصدر وأيضا تقيؤ أو إسهال في بعض الحالات، لكن في حالات كثيرة كان المرضى قد استخدموا مواد تحوي الحشيش.

ويسود قلق لدى السلطات إزاء شعبية السجائر الإلكترونية لدى المراهقين، واعتمدت سياسة متشددة حيال المصنّعين لإلزامهم باحترام منع بيع السجائر لمن هم دون السن القانونية المحددة بـ18 عاما أو 21 تبعا للولايات.