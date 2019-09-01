يوتيوب تطلق موقع YouTube kids للأطفال

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

في إطار حماية الأطفال والقصر من المحتويات غير المناسبة التي قد تتضمنها المقاطع المصورة على موقع يوتيوب YouTub، أعلنت إدارة موقع الفيديو والمقاطع المصورة الأشهر عالميا إنشاء موقع منفصل آخر.



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ووفقا لموقع engadget.com سوف يرى موقع يوتيوب كيدز YouTube Kids الخاص بالأطفال النور في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري، وذلك من أجل حل مشكلة عرض مقاطع مصورة ومواد غير مناسبة للأطفال، من بينها محتويات تشوبها شكوك حول استغلالها الجنسي للأطفال.

وسيقدم موقع يوتيوب كيدز YouTube Kids خيارات متعددة، حيث سيمنح مستخدميه التحكم في عرض المواد والمقاطع المصورة التي تشمل الموسيقى والألعاب وغيرها من المقاطع العائلية الترفيهية لفئات عمرية مختلقة هي مرحلة ما قبل المدرسة بجانب الفئات العمرية التي تشمل الأطقال بداية من عمر 5 إلى 7 سنوات، وأخيرا الفئة الأكبر عمرا والتي تشمل الأطفال من عمر 8 إلى 12 عاما.

والجدير بالذكر أن إدارة يوتيوب YouTub كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تشرف على جميع مقاطع الفيديو بشكل يدوي، حيث تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI في مراقبة وتصنيف مقاطع الفيديو، وهي التقنية التي لا تزال الشركة تضعها قيد التطوير لضمان الدقة بشكل أكبر في المستقبل.