إيران تعلق على قصف سجن ذمار من قبل التحالف العربي

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قصف السجن في ذمار من قبل طائرات التحالف. ونقلت وكالة "إرنا" عن موسوي القول إن "السجن المستهدف معروف لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات". وأضاف "قصف السجن جريمة حرب جديدة تضاف إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبها التحالف السعودي". يتبع...

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