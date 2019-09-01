دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة تستعرض تصميم هاتف سوني القادم Xperia 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أحدث التسريبات المصورة التي تعود لهاتف سوني القادم Xperia 2، حيث يظهر تصميم الهاتف في الصور من أكثر من زواية بشكل أوضح.

هاتف Xperia 2 هو أحد الإعلانات المرتقبة من سوني خلال فعاليات مؤتمر IFA للعام 2019 الذي يقام في برلين الشهر المقبل، واليوم يعود الهاتف لجذب الأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي تكشف عن تصميم الهاتف بشكل كامل.

ولقد ظهر هاتف Xperia 2 في التسريبات الجديدة بأكثر من لون، كما يأتي بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق Xperia 1، إلا أن الإصدار الجديد يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تأتي في الجزء الأيسر من الجهة الخلفية.

ايضاً يضم الإطار الأيسر لهاتف Xperia 2 فتحة لشريحة SIM، بينما يضم الجزء الأيمن من إطار الهاتف مستشعر البصمة إلى جانب زر التشغل وزر التحكم في مستوى الصوتيات أيضاً، وفي نهاية الجانب الأيمن من إطار الهاتف يأتي زر مخصص لمصراع الكاميرة وهي من المواصفات التي اشتهرت بها إصدارات سوني.

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وفي تصميم الجزء السفلي من هاتف Xperia 2 يأتي منفذ USB C، مع ميكروفون رئيسي ومكبر grille الصوتي، وفي الجزء العلوي يأتي ميكروفون أخر ثانوي، بينما لا يضم هاتف Xperia 2 مدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Xperia 2 بحجم 6.1 إنش في الشاشة مع أبعاد 21:9 أي أنه أصغر من الإصدار السابق بنسبة 0.4، لذا من المتوقع أن يأتي بسعة أقل للبطارية عن 3330 mAh التي دعمت هاتف Xperia 1.

من جانب أخر يضم هاتف Xperia 2 معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، إلا أن التسريبات لم تكشف بشكل أوضح عن إعدادات الكاميرة الخلفية أو دقة مستشعر كاميرة السيلفي في الهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي في مؤتمر IFA 2019.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة تستعرض تصميم هاتف سوني القادم Xperia 2 ظهر على التقنية بلا حدود.