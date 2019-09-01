شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات العراق من النفط إلى 3.6 مليون برميل يوميا فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة النفط العراقية فى بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 مليون برميل يوميا فى أغسطس، من 3.566 مليون برميل فى الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن صادرات الخام من مرافئ البصرة فى جنوب العراق بلغت 3.468 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 3.435 مليون برميل يوميا فى يوليو.