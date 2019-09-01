شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية ببغداد عقب اندلاع حريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، أنه تم إخلاء الموظفين من السفارة الرومانية بالعاصمة بغداد، بعد اندلاع حريق فى مقرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية -" إن فرق الدفاع المدنى تحاول الآن إطفاء الحريق الذى نشب فى الطابق الثانى بالسفارة الرومانية ببغداد، مؤكدا أنه تم إخلاء الموظفين".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تؤكد فرق الدفاع المدنى أن غالبيتها ناتج من حدوث ماس كهربائى.