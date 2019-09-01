القضاء على البيروقراطية أولوية رئيس الهيئة السعودية لمكافحة الفساد الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مازن الكهموس، رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودى حقه المشروع سواء فى تقديم المشاريع الحكومية أوالمنافسة عليها، لافتا إلى أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أى وزير لا يتعاون مع الهيئة فى المرحلة المقلبة.
وأضاف مازن الكهموس الذى صدر الجمعة أمر ملكى بتعيينه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برتبة وزير، "وجهنى ولى العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة".
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