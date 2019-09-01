شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يحضر الطابور الصباحى فى كلية الحسين الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، الطابور الصباحى بمدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين، فى أول يوم من العام الدراسى الجديد.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، كان فى استقباله لدى وصوله إلى المدرسة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور وليد المعانى، ومدير المدرسة الدكتور علاء الدعجة. وحيا الملك الطلبة وخاطبهم قائلا "أنتم الأمل وأنتم المستقبل، والوطن بانتظار عطائكم، وبالتوفيق إن شاء الله".

وبدأ الطابور الصباحى بالسلام الملكي ورفع العلم إلى السارية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أنشد طلاب من مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين، وطالبات من الكشافة فى وزارة التربية والتعليم، خلال الطابور الصباحى قصيدة باسم "نشيد وطن".

وتوجه اليوم الأحد مع بدء العام الدراسى الجديد 2019 – 2020، ما يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة للمدارس بالمملكة.