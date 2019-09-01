شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ملك ماليزيا يكرم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة عبد الله بن بيه، جائزة "العام الهجرى الجديد"، وهى أعلى جائزة تمنحها ماليزيا لعلماء المسلمين فى العالم تقديرا لجهودهم فى نشر العلم وقيم السلم والتسامح.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن ملك ماليزيا استقبل رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى بحضور رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية من داخل ماليزيا وخارجها.

ونوه بيه- خلال كلمته التى ألقاها- بالنموذج الماليزى الذى قدم للعالم النموذج الحى على الرواية الإسلامية الأصيلة، مؤكدا ضرورة البحث عن السلام، فالإنسانية اليوم تحتاج إلى السلام، والعالم الإسلامى ربما أشد فاقة إليه من غيره، نظرا لما شهدته المنطقة فى العقد الأخير وما تزال تشهده يفرض على الجميع بث روح السكينة فى النفوس، والتصدى لتحدى الإرهاب والتطرف.

وأبرز رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى أهمية إعلان مراكش لحقوق الأقليات والذى جاء ليجلى القيم الإسلامية والأسس المنهجية لواجب التعايش والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات.

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