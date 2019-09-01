نصائح ذهبية لمرضى القولون.. تعرف عليها

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
نصحت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، مرضى القولون بتناول الخضراوات لاحتوائها على الألياف النباتية، التي تساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي.
واقترحت "حسين" على مرضى القولون شرب الينسون والنعناع لأنهما يعملان كمهدئ للقولون، وكذلك الزنجبيل الذي يساعد على القضاء على الانتفاخ.
والقولون هو توتر في عضلات الجهاز الهضمي يسبب آلاماً وتشنجات وانتفاخاً والإمساك أحياناً، وهذه الأعراض الأكثر شيوعاً، وهو حالة مزمنة تختلف حدة أعراضها من شخص لآخر.
ووجهت استشاري التغذية العلاجيّة عدداً من النصائح لراحة القولون وتسهل عملية الهضم وهي:
1- تقسيم الوجبات من 4 إلى 6 يومياً.
2- تنظيم مواعيد تناول الطعام.
3- شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يومياً لأنه أساسي في عمليات الهضم.
4- مضغ الطعام جيداً حتى تسهل عملية الهضم.
5- تجنب المقليات والبقوليات ووجبات الشارع لأنَّها تجهد القولون لتشبعها بالدهون.
6- ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً.
7- التخلص من الضغوط النفسية والعصبية والتوتر.
8- تجنب تناول الملينات دون الإشراف الطبي.
9- الابتعاد عن التدخين والمياه الغازية والكحوليات لأنها تزيد من تقلصات القولون.
10- الابتعاد عن البقوليات والكرنب والقرنبيط والفلفل الأخضر وكل الأطعمة التي تؤذي القولون.
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