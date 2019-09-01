تقنية جديدة تمنع اللجوء لحشو الأسنان

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

نجح علماء صينيون في اكتشاف تقنية جديدة لنمو مينا الأسنان وإصلاح نفسها بعد تلفها دون الحاجة لأي حشو.



ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن جامعة تشجيانج نجاح علماء صينيين في اكتشاف طريقة يمكن من خلالها تكاثر بنية مينا الأسنان المعقدة، دون الحاجة للحشو، ويمكن استخدامها على نطاق واسع بتكلفة زهيدة.

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واستعان العلماء بمجموعات من فوسفات الكالسيوم الشبيهة بالمينا للقيام بتجربتهم والقضاء على هذه المشكلة، ووجدوا أن خلط أيونات الكالسيوم والفوسفات، المعدنان الموجودان في المينا، مع مادة "تراي ميثيلامين" في محلول كحولي يؤدي إلى نمو المينا بنفس بنية الأسنان.

وأكد العلماء أن المينا التي تجددت لها نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية، وأضافوا أنه عندما تم وضع الخليط على أسنان الإنسان قام بإصلاح طبقة المينا، مكونا طبقة بلورية بسمك بلغ نحو ٢،٧ ميكرومتر، مع بنية معقدة تشبه مقياس السمك للمينا الطبيعية الأساسية.

وفي الوقت الحالي، يتم استخدام مواد مثل الراتينج والسبائك المعدنية والسيراميك لإصلاح مينا الأسنان التالفة ولكنها ليست مثالية، ولا تزال مثل هذه المواد غير قابلة للالتصاق جيدا بالمينا، وتفقد قوتها بعد نحو ٥ سنوات.