بريطانية ترفض التخلي عن عملها رغم ربحها مليون جنيه استرليني

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ربحت سيدة بريطانية جائزة كبرى في اليانصيب وصلت إلى مليون جنيه استرليني (1.4 مليون دولار)، وعلى الرغم من ذلك، لم ترغب بالتخلي عن عملها.
وكان الحظ قد منح روث برين (40 عاماً) الجائزة قبل 5 سنوات، لكنها كانت تعشق عملها كقابلة، لدرجة أنها لم تتركه حتى الآن، على عكس ما يفعله الكثيرون، عندما تهبط عليهم ثروة مفاجئة.
وتقول روث "أنا محظوظة لأن أكون قادرة على فعل ما أحبه وأحصل على أموال مقابل ذلك. أنا أعيش الحلم. لماذا أتخلى عنه؟". إلا أن روث خفضت من عدد الساعات التي اعتادت أن تعمل خلالها، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع ابنتها لوسي البالغة من العمر 16 عاماً، واستفادت أيضاً من الجائزة لتعيش حياة مترفة دون أن تخسر عملها.
واستثمرت روث أيضاً في تعليم ابنتها عن طريق إرسالها إلى مدرسة خاصة، لكنها لا تزال تعيش في نفس المنزل المكون من ثلاث غرف.
وقبل فوزها باليانصيب، لم تسافر روث التي كانت تخشى الطيران خارج البلاد، لكن الجائزة منحتها فرصة السفر مع ابنتها إلى العديد من البلدان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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