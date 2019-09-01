بسبب انتهاكها خصوصية الأطفال يوتيوب تدفع 200 مليون دولار

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
توصلت منصة يوتيوب إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية بعد انتهاكها خصوصية الأطفال، بدفع 200 غرامة بـ 200 مليون دولار.
وقدمت عدة مجموعات دفاعية شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق في جمع يوتيوب بيانات أطفال لعرض إعلانات مستهدفة دون موافقة الوالدين، حسب، موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تتمتع بموجب قانون خصوصية الأطفال بسلطة فرض عشرات المليارات من الغرامات على غوغل.
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