أبل تزيد مراكز الصيانة حول العالم

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون iPhone على مستوى العالم إيجاد مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة بشكل رسمي من شركة أبل Apple لإصلاح أجهزتهم أو تقديم خدمات الصيانة الاحترافية التي تشمل تقديم قطع الغيار والأدوات الأصلية.



ووفقا لموقع engadget.com أعلنت أبل Apple أنها ستبدأ بزيادة المراكز المعتمدة محليا وعالميا، وذلك من أجل تسهيل الأمور وإنهاء مشكلة إيجاد مراكز الخدمة المعتمدة لتقديم خدمات الصيانة الأصلية مثل استبدال قطع الغيار وإصلاح البطاريات والشاشات لحاملي هواتف آيفون iPhone حول العالم.

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وأوضح جيف ويليامز الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة، بأن تلك الخطوة من شأنها تسهيل حصول عملاء أبل Apple على خدمة صيانة أو إعادة الأجهزة التي تعاني من عيوب الصناعة واستبدالها من وكلاء الشركة المعتمدين دون الحاجة للرجوع إلى أبل Apple كما كان يحدث في السابق.

وبالنسبة للأسعار، شدد "ويلياميز" أنه لن يوجد أي فوارق أو اختلافات لقطع الغيار الأصلية الخاصة بهواتف آيفون iPhone داخل جميع مراكز الصيانة المعتمدة بحسب قيمة العملة المحلية الخاصة بكل دولة يوجد فيها أحد وكلاء أبل Apple المعتمدين.

أما فيما يخص أجهزة أبل Apple الأخرى فأشار "ويلياميز" إلى أن خدمة الصيانة الجديدة من الشركة لا تشمل سوى أجهزة آيفون iPhone حاليا، على أن يتوسع نطاق خدمات ما بعد البيع والصيانة إلى أجهزة الشركة الأخرى مثل آي باد iPad وغيره من الأجهزة الأخرى.