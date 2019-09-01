الصين تستعد لإطلاق عملتها الرقمية لمنافسة فيس بوك

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تستعد الصين لمنافسة فيس بوك لإطلاق عملتها الرقمية هذا الخريف، لتكون أول عملة رقمية في العالم مدعومة من الحكومة، ما يجعلها منافساً مباشراً لعملة ليبرا، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
وذكرت التقارير أن البنك المركزي الصيني يمكن أن يطلق العملة الرقمية قبل نوفمبر المقبل، لتحل محل اليوان الصيني، المتداول حالياً ولتواجه هيمنة الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يوزع البنك المركزي الصيني عملته الرقمية عبر البنوك الأربع الكبرى المملوكة للدولة، إلى جانب أنظمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول Alipay، و WeChat Pay، وUnionPay.
وتملك خدمة Alipay، التابعة لشركة Ant Financial، أكثر من 600 مليون مستخدم شهرياً في المتوسط، أي ما يعادل ضعف عدد سكان الولايات المتحدة تقريباً.
وتعزز العملة الرقمية المدعومة من الحكومة سيطرة المركزي الصيني على النظام النقدي، وقد توفر طريقة جديدة لليوان الصيني للمنافسة على مستوى العالم.
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