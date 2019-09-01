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© AP Photo / Hassan Ammar
وأضاف: "عند وصول رجال الأمن للموقع وشروعهم في استطلاع الوضع تعرضوا لإطلاق نار من المتهم عند خروجه في محاولة للفرار منهم، ما اقتضى الرد بالمثل والسيطرة عليه وضبط السلاح المستخدم بحوزته، كما تم ضبط 22 ظرفا فارغا في الموقع وسلاحين أبيضين"، مؤكدا أن المتهم تعرض لإصابة بقدمه وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وختم المتحدث العسكري بالقول إن "شرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في السعودية... والشرطة تتعرض للرصاص عند مباشرة الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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