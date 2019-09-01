نتنياهو يكرر تعهدا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وذكر نتنياهو، في كلمة من مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة، "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل كجزء من دولة إسرائيل".

​وسيخوض نتنياهو انتخابات جديدة في 17 سبتمبر/ أيلول وإذا تمكن من الفوز فيها فسيحاول تشكيل ائتلاف حاكم مرة أخرى.