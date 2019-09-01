التحالف العربي: عملية الاستهداف في ذمار تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وذكر التحالف في بيان، بثه التلفزيون السعودي، أنه دمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف في ذمار "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق، أن التحالف العربي "ارتكب مجزرة بحق أسرى من قواته عندما أغار طيرانه على سجن بمحافظة ذمار يأوي العشرات منهم"، مؤكدا انتشال ما لا يقل عن 50 جثة في حصيلة غير نهائية.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار".

وأوضح أن "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرا، لافتا إلى أن الغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للعدو".

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وقال المرتضى إن "مصير الكثير من الأسرى لا يزال مجهولا ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله"، مشيرا إلى أن "السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات".

واتهم المرتضى التحالف بـ"تعمد استهداف مبنى الأسرى في ذمار لإفشال جهود لجان محلية كانت على وشك إنجاز صفقة تبادل"، مؤكدا أن "نصف من كانوا في السجن المستهدف من الأسرى كانوا على وشك الخروج في صفقة تبادل بجهود محلية".

​ونفى "مزاعم التحالف باستهداف مواقع عسكرية، مؤكدا أن "ما سيراه العالم من مشاهد استهداف متعمد لسجون الأسرى يفضح تلك المزاعم". وحمل "قوى العدوان وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة عن استهداف السجن وما سينتج عنه"، داعيا المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذه الجريمة المروعة والنزول إلى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب.

وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربي، تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للحوثيين في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار"، داعيا "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف في ذمار".