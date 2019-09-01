دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قرر قادة جيش الاحتلال، إرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل استمرار تصاعد التوتر مع حزب الله، فيما أعلن الجيش أنه مستعد لكافة السيناريوهات. وذكر الجيش في بيان، أن قواته "البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية"، مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي. وأوضح الجيش في "تلقى جنود الاحتياط رسائل تتعلق بمواعيد انتشارهم". اقرأ أيضاً : حسن نصرالله يؤكد أن رد حزب الله على اعتداء الاحتلال "محسوم" وتابع: "في إطار تقييم الوضع، تقرر تأجيل التمرين الكبير والمقرر للنصف الثاني من الأسبوع، الذي تم دمجه مع تمرين هيئة الأركان المخطط للأسبوع المقبل". ويأتي ذلك وسط توتر بين بيروت وتل أبيب، بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله لتل أبيب بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة. إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم. شاهد بالصور: اغتالوه فجرًا.. الشيخ القيعد أحمد ياسين الذي أرعب إسرائيل



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال ينشر قوات الاحتياط على حدود لبنان ويتوعد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.