مصدر عراقى: مسلحون يهاجمون مخيما للنازحين بالقنابل اليدوية بقضاء الشرقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد بأن مجموعة مسلحة هاجمت مخيما للنازحين فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بالقنابل اليدوية.

وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن المسلحين ألقوا اليوم قنابل يدوية على مخيم للنازحين وسط الشرقاط، دون وقوع أية إصابات"، مضيفا أن هذا الهجوم جاء بعد أن تم نقل عدد من العوائل من مخيمات محافظة نينوى إلى هذا المخيم.

وكانت وزارة الهجرة العراقية قد أعلنت فى وقت سابق عودة أكثر من 4 آلاف نازح لـ 4 مناطق فى صلاح الدين ونينوى،مشيرة إلى أن البرنامج الحكومى يؤكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة.

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