شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرشيف الوطنى" الإماراتى يثرى "قمة أقدر" فى موسكو بالبعد التاريخى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الأرشيف الوطنى فى فعاليات قمة أقدر العالمية فى نسختها الثالثة والمقامة حاليا فى العاصمة الروسية موسكو بهدف إثراء فعالياتها بالبعد التاريخى لدولة الإمارات، والإعلان عالميا عن كونجرس المجلس الدولى للأرشيف 2020 الذى ستستضيفه أبوظبى فى نوفمبر من العام المقبل.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتى مشاركة الأرشيف الوطنى - فى القمة التى تقام هذا العام تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة" - بعد نجاح مشاركته فى القمتين السابقتين من "أقدر" التى أصبحت فى نسختها الثالثة حدثا محليا ودوليا فريدا؛ لتقدم للعالم البعد التاريخى للإمارات، كنموذج للبيئة التى يسودها التسامح

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ويطلع الأرشيف المشاركين في مؤتمر قمة أقدر العالمية - التي تختتم أعمالها اليوم واستمرت أربعة أيام - على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 الذي سيعقد تحت شعار" تمكين مجتمعات المعرفة" بمشاركة آلاف الأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا أرشيفية عالمية في مجال الأرشفة والتوثيق.